Производитель товаров для дома "Фрекен Бок" провел частичную релокацию на запад Украины

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Корпорация "Биосфера", крупнейшая в Украине на рынке товаров для дома, с начала войны осуществила частичную релокацию производства и логистических мощностей в западные области.

Об этом сообщил собственник и CEO корпорации Андрей Здесенко в интервью "Интерфакс-Украина".

"Хотя все заводы работают, мы сделали релокацию с основного производства в Днепре: открыли производство в Тернополе и на 20% увеличили мощности и номенклатуру нашего завода в Летичеве (Хмельницкая обл.), потому что они находятся в большей безопасности. Также перевезли половину наших логистических мощностей на запад Украины, чтобы снизить риски уничтожения ракетными ударами", – сказал он.

Здесенко уточнил, что "Биосфера" работает с третьего дня войны круглосуточно, потому что ее продукция – это товары первой необходимости: средства личной гигиены, влажные и сухие салфетки, мусорные пакеты, детские подгузники, туалетная бумага, одноразовая посуда, товары для уборки и пр.

Он уточнил, что корпорация успела подготовиться к войне, отработав систему основного бомбоубежища и нескольких альтернативных на предприятиях. По его словам, во время воздушных тревог персонал следует в укрытие, производство останавливается, что очень сильно влияет на производительность, эффективность и себестоимость.

В то же время он отметил огромные проблемы, в особенности логистические, которые существуют с выполнением экспортных контрактов, столь необходимых корпорации для стабильной работы в условиях падения внутреннего рынка и военных рисков в Украине. В этой связи глава корпорации сообщил о планах создать дублирующее производство за рубежом.

По его словам, некоторые банки изъявили желание участвовать в этом проекте, потому что это покупка активов за рубежом, а не в Украине.

Корпорация "Биосфера" работает в Украине более 20 лет. Ее продукция представлена на рынках 30 стран Европы и Азии. В продуктовом портфеле - более 2 тыс. наименований под 13 торговыми марками "Фрекен БОК", Smile, Selpak, Vortex, Novita, PRO service, "ЛайKit", Bambik и др.