ОПЕК ожидает замедления спроса на нефть в 2023 году - Reuters

Страны-экспортеры нефти ожидают, что в следующем году в результате рекордных цен на нефть спрос на нее замедлит рост до 2 млн баррелей в сутки.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собеседников в Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК).

Потребление нефти возобновилось после спада, вызванного пандемией 2020 года, и, как ожидается, в этом году превысит уровень 2019 несмотря на рекордные цены. Но рыночные котировки оказали влияние на прогнозы роста на 2022 год, а также на ожидаемое замедление роста в 2023 году.

ОПЕК планирует опубликовать свой первый прогноз спроса на 2023 год в 12 июля. Этот прогноз вместе с оценками Международного энергетического агентства будет служить сигналом о том, как может развиваться политика объемов поставки нефти на мировой рынок от ОПЕК.

Представитель ОПЕК и другой источник, знакомый с процессом, сказали, что они ожидают роста мирового спроса на 2 миллиона баррелей в сутки или меньше в 2023 году по сравнению с ожидаемым в этом году ростом на 3,36 миллиона баррелей в сутки.

"Даже если это всего 1 миллион баррелей в сутки, это все равно рост", – комментирует делегат прогнозы на следующий год.

Первоначально ОПЕК прогнозировала рост спроса в 2022 году на уровне 3,28 миллиона баррелей в сутки, в своем первом прогнозе, опубликованном в июле 2021 года, позже повысив его до более 4 миллионов баррелей в сутки, а затем сократила до 3,36 миллиона баррелей на сутки. сутки.

Напоминаем:

В июне страны ОПЕК+ согласились увеличить добычу нефти, чтобы компенсировать падение добычи в РФ: до 648 тыс. баррелей в сутки в июле и до 648 тыс. баррелей в сутки в августе.