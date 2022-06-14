"Новая почта" возобновляет доставку с AliExpress

Компания "Новая почта Глобал" возобновляет с 15 июня доставку товаров из китайского онлайн-магазина AliExpress напрямую в Украину.

Об этом говорится в пресс-релизе Новой почты.

До начала войны AliExpress возглавлял перечень самых любимых зарубежных интернет-магазинов украинцев. В среднем за день клиенты "Новой почты" заказывали около 2,6 тонны товаров с AliExpress.

"Пользователи снова могут заказывать доставку товаров с AliExpress сразу на сайте в отделение или почтомат Новой почты. Для этого нужно только указать опцию AliExpress Standard Shipping и на карте выбрать ближайшее работающее отделение/почтомат", – заявил СЕО Новой почты Глобал Юрий Беневитский.

С 12 мая "Новая почта Глобал" возобновила доставку заказов из iHerb – самого популярного американского онлайн-магазина косметики и парфюмерии.

За месяц работы украинцы заказали 40 тысяч посылок с витаминами и БАДами. Средний чек посылки с iHerb вырос до 87 долларов, а средний вес не изменился, как и до войны – 2,3 кг. Сейчас чаще всего заказывают киевляне 25-34 лет, также активно делают покупки жители Ровенской, Хмельницкой, Тернопольской и Волынской областей.

Экономическая правда