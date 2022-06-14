Российский олигарх Кузьмичев проиграл суд о раскрытии адресов его недвижимости во Франции
Российский олигарх, один из контролирующих акционеров-основателей консорциума "Альфа-Групп" Алексей Кузьмичев проиграл суд во Франции – он обжаловал решение правительства о публикации адресов его дома в Париже и виллы на французской Ривьере.
Об этом пишет Bloomberg.
Высший суд Франции отклонил иск российского миллиардера. По данным агентства, решение суд принял в конце прошлой недели.
Недвижимость Кузьмичева была заморожена в связи с санкциями ЕС, а местонахождение его дома и виллы было обнародовано.
Миллиардер в своем иске заявил, что публикация этих данных поставила под угрозу жизнь его семьи, и требовал приостановить действия указа, изданного французскими властями в апреле – он предусматривал публикацию в сети адресов недвижимости бизнесменов из России.
В своем решении суд Франции отметил, что французский регулятор конфиденциальных данных счел такие публикации "пропорциональными" обстоятельствам. Судьи также пришли к выводу, что раскрытие данных о недвижимости позволит предотвратить ее сдачу в аренду или продажу по частному соглашению между компаниями в виде акций.
Кузьмичев, один из основателей Альфа-Групп, в середине марта попал под санкции ЕС.
Как отмечает Bloomberg, французские чиновники приняли решение заморозить парижский особняк Кузьмичева и виллу La Petite Ourse в Сен-Тропе и задержали две связанные с ним яхты, которые были пришвартованы на юге Франции и стоят около $100 млн.
Экономическая правда
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