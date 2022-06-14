Goldman и JPMorgan откажутся от сделок с российскими долговыми бумагами – Bloomberg

Два крупнейших банка Уолл-стрит – JPMorgan Chase и Goldman Sachs – решили отказаться обслуживать сделки с российскими долговыми обязательствами на вторичном рынке.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Администрация Джо Байдена на прошлой неделе объявила о запрещении инвесторам США покупать действующие и новые долговые обязательства России.

По словам собеседников агентства на финансовом рынке, ранее в июне JPMorgan Chase и Goldman Sachs продолжали обслуживать сделки как с продавцами, желающими выйти из долговых активов России, так и с заинтересованными покупателями российских долговых обязательств.

JPMorgan откажется от обработки сделок по таким соглашениям после того, как Управление контроля за иностранными активами Минфина США (OFAC) заявило, что американским инвесторам не разрешается покупать российские долговые бумаги, рассказал источник, знающий о решении банка.

Представитель Goldman сказал, что он также прекратит подобные транзакции. В заявлении банка указывается, что Goldman Sachs сворачивает свою деятельность, связанную с Россией, и "в соответствии с обновленным распоряжением OFAC" "больше не будет проводить определенные операции" с государственными и корпоративными бумагами России. Минфин объявил о новых финансовых санкциях в отношении России 6 июня.

Экономическая правда