ЕС в рамках шестого пакета санкций отключает от SWIFT еще три российских банка

Евросоюз с 14 июня отключает крупнейший российский банк Сбербанк, а также Россельхозбанк и Московский кредитный банк от межбанковской системы SWIFT в рамках 6 пакета санкций против РФ из-за войны в Украине.

Об этом пишет российская служба BBC.

Санкции были согласованы в конце мая после длительных и напряженных консультаций европейских лидеров. Через несколько дней основная часть ограничений вступила в силу.

"Представители банков по-прежнему утверждают, что отключение от SWIFT не сильно повлияет на их работу.

В Сбербанке, как сообщают российские СМИ, заявили, что работают в обычном режиме, и отключение от SWIFT не изменяет ситуацию с международными расчетами", - говорится в сообщении.

В то же время, в Московском кредитном банке отметили, что операции внутри России будут идти в штатном режиме, однако при платежах за границу сроки их проведения могут возрасти.

В Россельхозбанке заявили, что в российской банковской системе созданы необходимые условия для обеспечения бесперебойной автономной работы.

Ранее из-за санкций от SWIFT были отключены семь российских банков: ВТБ, "Открытие", "Новикомбанк", "Промсвязьбанк", "Россия", "Совкомбанк" и ВЭБ ("Внешэкономбанк").

Как сообщалось, 3 июня Совет ЕС утвердил шестой пакет экономических и персональных санкций, направленных против РФ и Белоруссии.

В частности, ЕС решил запретить закупку, импорт или перевозку сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из России в ЕС. Постепенный отказ от российской нефти продлится от шести месяцев для сырой нефти до восьми месяцев для других нефтепродуктов.

Кроме того, ЕС распространяет действующий запрет на предоставление специализированных услуг финансовых сообщений (SWIFT) на три дополнительных российских кредитных учреждения – крупнейший российский банк Сбербанк, Кредитный банк Москвы и Российский сельскохозяйственный банк – а также Белорусский банк развития и реконструкции.

Экономическая правда