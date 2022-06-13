Украина с начала года направила на соцвыплаты 370 миллиардов

За январь – май на социальные выплаты вроде пенсий, субсидий или пособий малообеспеченным семьям было направлено 370 млрд грн, из которых 137,1 млрд грн – из государственного бюджета.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

В частности, в мае направлено из государственного бюджета 22,2 млрд. грн. Больше, 14,2 млрд грн, перевели на пенсии, еще 5,1 млрд грн - на социальные пособия или компенсации, а на льготы и жилищные субсидии было переведено 2,9 млрд грн. Дополнительно к этому из других источников было направлено 34,6 млрд грн на пенсии.

Также в начале июня уже профинансировано 5,4 млрд грн для последующего осуществления всех социальных выплат и субсидий. В настоящее время продолжается перечисление средств на банковские счета получателей или в Укрпочту для выплаты наличных людям.

Также, как напомнил заместитель министра финансов Роман Ермоличев, правительство предусмотрело возможность выплачивать на время военного положения пенсии и соцпомощь через Ощадбанк и Приватбанк в тех населенных пунктах, где из-за войны невозможно обеспечить их финансирование.