Единственного в Украине производителя урановой руды могут присоединить к Энергоатому

НАЭК "Энергоатом" предложил правительству присоединить к компании предприятие Восточный ГОК – единственного в Украине производителя урановой руды.

Об этом в интервью LIGA.net заявил президент "Энергоатома" Петр Котын.

"Недавно мы предоставили Кабмину соответствующие предложения. Надеюсь, что в ближайшие дни правительство будет принимать решение. Мы предлагаем объединить не весь ГОК, а только часть. Мы не возьмем на себя шахты, которые планируется вывести из эксплуатации и законсервировать", - сказал президент "Энергоатома".

"Мы сохраним ту часть, которая может добывать уран по конкурентной цене, чтобы можно было выходить на мировой рынок и производить из этого урана топливо для собственных нужд. Мы готовы в это инвестировать.

По нашим расчетам, чтобы ВостокГОК был прибыльным, необходимо вложить в предприятие около 12 млрд грн. На первом этапе достаточно вложить до 2 млрд. грн., чтобы предприятие начало развиваться", - добавил Котин.

Восточный горно-обогатительный комбинат – государственное предприятие, один из 28 уранодобывающих центров мира, среди которых он находится в первой десятке, а также является крупнейшим в Европе. Единственное в Украине предприятие, обеспечивающее добычу природного урана и производство его оксидного концентрата. Расположен в городе Желтые Воды.

В предприятие входит ураноперерабатывающий комплекс и три шахты – Ингульская, Смолинская и Новоконстантиновская. За 2020 год комбинат добыл почти 744 000 тонн ураново-оксидного концентрата, что на 7% меньше, чем годом ранее.

Экономическая правда