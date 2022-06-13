Правительство запретило экспорт мазута, газа украинской добычи и некоторых видов угля
Кабинет министров запретил экспорт угля, мазута и газа украинской добычи.
Об этом говорится в постановлении правительства №666 от 10 июня.
Правительство внесло изменения в перечень товаров, экспорт и импорт которых подлежит лицензированию, и квот на 2022 год.
Экспорт угля, мазута и газа украинской добычи подлежит лицензированию, но на него установлены нулевые квоты.
Такое решение было принято в связи с вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины и введением в Украине военного положения.
Согласно постановлению, нулевые квоты установлены на:
- жидкое топливо (мазут)
- уголь каменный, антрацит; брикеты, окатыши и аналогичные виды твердого топлива, полученные из каменного угля (кроме коксующегося угля)
- природный газ украинского происхождения.
Напомним:
Президент Владимир Зеленский требует от правительства и местных властей не повышать тарифы на газ и электричество, а также на тепло и горячую воду следующей зимой.
Он заявил, что из-за войны зима будет самой сложной за годы независимости.
Зеленский сообщил, что в это время Украина не будет продавать газ и уголь за границу, вся внутренняя добыча будет направлена на внутренние нужды.
В то же время власти делают все, чтобы нарастить возможности экспорта электричества.
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Экономическая правда
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