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Правительство запретило экспорт мазута, газа украинской добычи и некоторых видов угля

Понедельник, 13 июня 2022, 17:03 - Алексей Павлыш

Кабинет министров запретил экспорт угля, мазута и газа украинской добычи.

Об этом говорится в постановлении правительства №666 от 10 июня.

Правительство внесло изменения в перечень товаров, экспорт и импорт которых подлежит лицензированию, и квот на 2022 год.

Экспорт угля, мазута и газа украинской добычи подлежит лицензированию, но на него установлены нулевые квоты.

Такое решение было принято в связи с вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины и введением в Украине военного положения.

Согласно постановлению, нулевые квоты установлены на:

  • жидкое топливо (мазут)
  • уголь каменный, антрацит; брикеты, окатыши и аналогичные виды твердого топлива, полученные из каменного угля (кроме коксующегося угля)
  • природный газ украинского происхождения.

Напомним:

Президент Владимир Зеленский требует от правительства и местных властей не повышать тарифы на газ и электричество, а также на тепло и горячую воду следующей зимой.

Он заявил, что из-за войны зима будет самой сложной за годы независимости.

Зеленский сообщил, что в это время Украина не будет продавать газ и уголь за границу, вся внутренняя добыча будет направлена на внутренние нужды.

В то же время власти делают все, чтобы нарастить возможности экспорта электричества.

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Кабмин уголь газ экспорт тепло
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