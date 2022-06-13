В Херсонской области оккупанты заставляют аграриев сдавать закупщикам из Крыма 70% урожая
В Херсонской области вблизи Новой Каховки и Берислава российские военные принуждают аграриев сдавать закупщикам из Крыма 70% урожая.
Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины в Facebook.
Отмечается, что закупочные цены кое-где составляют около 10% от розничной цены.
"Одновременно действует запрет на вывоз урожая на территории, подконтрольные Украине. Известны случаи, когда предприниматели раздают клубнику и черешню населению бесплатно", - говорится в сообщении.
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Экономическая правда
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