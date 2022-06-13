Все разделы
Укр / Рус

В Херсонской области оккупанты заставляют аграриев сдавать закупщикам из Крыма 70% урожая

Понедельник, 13 июня 2022, 15:08 - Алексей Павлыш

В Херсонской области вблизи Новой Каховки и Берислава российские военные принуждают аграриев сдавать закупщикам из Крыма 70% урожая.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины в Facebook.

Отмечается, что закупочные цены кое-где составляют около 10% от розничной цены.

"Одновременно действует запрет на вывоз урожая на территории, подконтрольные Украине. Известны случаи, когда предприниматели раздают клубнику и черешню населению бесплатно", - говорится в сообщении.

Читайте также: Из-за оккупации южных регионов овощи подорожали на 150%. Чего не будет хватать в этом сезоне?

Экономическая правда

"Экономическая правда" теперь в Telegram. Мы отслеживаем, как быстро падает путинский режим и какие компании присоединяются к бойкоту агрессора. Подписаться можно здесь.

война продукты овощи аграрии Россия
Материалы по теме
На спецсчете НБУ для нужд военных осталось 173 миллиона 13 июня 2022, 11:40
Оккупанты похитили с территории железорудного комбината на Запорожье вагоны с рудой 13 июня 2022, 10:51
На прошлой неделе IT-армия атаковала 450 российских ресурсов 13 июня 2022, 10:30
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте