"Нафтогаз" подписал меморандум с канадской компанией о поставках сжиженного газа с 2027 года

Symbio Infrastructure

НАК "Нафтогаз Украины" подписал меморандум с канадской компанией Symbio Infrastructure о поставках сжиженного природного газа и "зеленого" жидкого водорода с 2027 года.

Об этом говорится в пресс-релизе Symbio.

Symbio через свою дочернюю компанию GNL Québec разрабатывает углеродно-нейтральный проект в Квебеке, способный сжижать и экспортировать 10,5 млн тонн СПГ в год.

Проект ожидает разрешения регулирующих органов и должен начать работу в 2027 году.

Компания планирует помочь с диверсификацией поставок энергоносителей в Европу и внести свой вклад в энергетический переход, создав перспективную энергетическую инфраструктуру с нулевыми выбросами для производства СПГ, а также став одним из крупнейших в мире экспортеров экологически чистого водорода, говорится в сообщении.

"Мы считаем, что возможности для обеспечения долгосрочных поставок энергии от таких союзников, как Канада, к 2027 году будут иметь решающее значение для нашей энергетической безопасности и будущего экономического развития", – цитируется в сообщении глава "Нафтогаза" Юрий Витренко.

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Экономическая правда