Rozetka сняла с продаж на фейерверки и всю пиротехнику

Онлайн-ритейлер Rozetka решил исключить из продажи фейерверки, петарды и другую пиротехнику, ведь их использование может навредить многим пострадавшим от войны украинцам.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Как считает соучредитель Rozetka Владислав Чечеткин, Украине необходим запрет продажи пиротехники, ведь "даже гром влечет за собой панику у людей, что уж говорить о взрывах салютов, похожих на взрывы бомб". Он призвал других украинских ритейлеров и компании как можно скорее приобщаться к инициативе и изъять пиротехнику по продажам.

Инициатива запрета продажи фейерверков звучала от активистов и до полномасштабного вторжения, учитывая количество украинских военных и переселенных лиц из-за начала Россией войны против Украины в 2014 году. Как объясняет Александр Тодорчук, основатель движения UAnimals, запрет пиротехники должен обезопасить украинских солдат, а также ветеранов и переселенцев с посттравматическим синдромом.

"Кроме того, она поможет защитить окружающую среду и животных, а также запускающих фейерверки от травмирования", – говорит он.

Напоминаем:

В Верховной Раде появился законопроект №7438, который предлагает разрешить использовать пиротехнику только для нужд ВСУ, Национальной полиции Украины и аварийно-спасательных служб (кроме сценической пиротехники Т1 и Т2, а также фейерверков F1 с низким уровнем опасности и незначительным уровнем шума). Также законопроект запрещает продажу и передачу подобной пиротехники лицам младше 16 лет.