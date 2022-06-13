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Оккупанты похитили с территории железорудного комбината на Запорожье вагоны с рудой

Понедельник, 13 июня 2022, 10:51 - Алексей Павлыш

Российские оккупанты с территории ЧАО "Запорожский железорудный комбинат" в Запорожской области похитили 54 грузовых вагона с алгомерационной рудой, общим весом 3240 тонн.

Об этом в Facebook сообщают Силы обороны Запорожского края.

"Оккупанты на захваченных территориях продолжают грабить местное население и незаконно конфисковывать имущество предприятий.

В поселке Малая Белозерка Васильевского района с территории железорудного комбината дикари из России угнали 54 грузовых вагона с алгомерационной рудой, общим весом 3240 тонн, также решисты завладели грузовым автомобилем "Камаз".

В Пологах российские преступники отобрали у местного жителя его автомобиль "Opel Combo". В пгт Михайловка оккупанты, угрожая применением физического насилия, незаконно завладели автомобилем "Lexus LX 450D", принадлежащим одной из агрофирм", - говорится в сообщении.

Экономическая правда

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война Россия Запорожье
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