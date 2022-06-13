В Украине растет спрос на рабочие специальности – исследование

На украинском рынке труда становится все более ощутимым спрос на рабочие специальности - в июне актуальных вакансий в этой сфере стало на 20% больше по сравнению с предыдущим месяцем.

Об этом свидетельствуют данные кадрового портала grc.ua.

"Специалисты рабочих профессий были востребованы и до войны, многие предложения работы для них есть и во время кризиса на рынке труда. По данным кадрового портала grc.ua, в июне актуальных вакансий в этой сфере стало на 20% больше по сравнению с предыдущим месяцем.

В общей структуре всего рынка труда Украины доля вакансий сферы рабочего персонала составляет 8% всех актуальных на портале и входит в топ-5 наиболее востребованных профессиональных сфер", - говорится в сообщении.

Отмечается, что представители рабочих специальностей востребованы во всех регионах Украины. Более трети актуальных вакансий открыты во Львове и области. На втором месте среди регионов город Днепр и область, третье место занимает Донецкая область.

Найти работу представителям рабочих специальностей достаточно легко даже без опыта, говорят в grc.ua.

"Практически половина всех вакансий для лиц без опыта работы (47%) и столько же для людей с минимальным опытом от 1 до 3 лет. Опыт от 3 до 6 лет требуется только в 4% актуальных вакансиях, а более опытные специалисты востребованы только в 2 % вакансиях", - свидетельствуют результаты исследования.

В grc.ua также выделили тройку наиболее востребованных специалистов.

Чаще всего работодатели ищут монтажников – 14% от всех предложений, вторыми по количеству предложений работы являются грузчики – 13%, а третью строчку занимают комплектовщики и упаковщики товаров – 10% от всех актуальных вакансий.

При этом в среднем в Украине предлагаемая заработная плата в открытых предложениях для специалистов рабочих профессий составляет 13 700 грн. Минимальная ежемесячная компенсация для этих специалистов стартует от 8 900 грн, таких вакансий большинство – 44%.

Оклад, начинающийся от 13 400 грн, указан в четверти вакансий.

"Зарплату от 17 800 грн готовы платить 16% работодателей. Высоких зарплат – меньшинство. Только у 9% предложений работы для рабочих озвучена зарплата от 22 300 грн и в 6% вакансий предлагают оклад от 26 800 грн.

В зависимости от специализации уровень компенсации тоже значительно меняется. Самый средний оклад предлагают слесарям и механикам – 20 800 грн. Наладчики могут получать в среднем 18 500 грн, а операторы станков – 15 500 грн в месяц", – говорится в сообщении.

Около 14 000 грн могут получать разнорабочие, электричества и электромонтеры. Монтажники и грузчики могут рассчитывать в среднем на 13700 грн за свой труд. Наименьшую заработную плату предлагают комплектующим и укладчикам-упаковщикам, в среднем - 10 100 грн, резюмируют в grc.ua.

Экономическая правда