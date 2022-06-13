Шри-Ланка может быть вынуждена покупать больше нефти у РФ – премьер
Шри-Ланка может быть вынуждена покупать больше нефти в России, поскольку отчаянно ищет топливо на фоне беспрецедентного экономического кризиса.
Об этом в интервью AP заявил новый премьер-министр Ранил Викремесинге.
По его словам, страна сначала обратится к другим источникам, но будет готова покупать больше нефти у РФ.
В интервью Associated Press Викремессингхе также заявил, что правительство готово принять больше финансовой помощи от Китая, несмотря на растущий долг его страны.
"И хотя он признал, что страна находится в затруднительном положении "по собственной вине", он сказал, что война в Украине усугубляет ситуацию и что острая нехватка продовольствия может продолжаться до 2024 года", - пишет AP.
По словам премьер-министра Шри-Ланки, Россия также предложила пшеницу.
Издание напоминает о беспрецедентном экономическом кризисе в Шри-Ланке, который почти разорил валютные резервы страны.
Викремессингхе принял присягу после того, как в прошлом месяце насильственные протесты вынудили его предшественника, Махинду Раджапаксу, уйти в отставку и искать защиты от разъяренных протестующих на военно-морской базе.
Шри-Ланка накопила 51 миллиард долларов внешнего долга, но приостановила погашение почти 7 миллиардов долларов, которые должно было уплатить в этом году.
Две недели назад страна купила партию российской нефти объемом 99 тыс тонн, чтобы перезапустить свой единственный нефтеперерабатывающий завод, сказал министр энергетики.
Шри-Ланка получала и продолжает обращаться за помощью во многие страны, включая Китай, который сейчас является третьим крупнейшим кредитором страны.
Экономическая правда
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