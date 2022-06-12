В Минцифре говорят, что развитие блокчейн будет способствовать экономическому восстановлению

Заместитель Министра цифровой трансформации Александр Борняков заявил, что развитие блокчейн-бизнеса будет способствовать экономическому восстановлению Украины.

Об этом говорится на Правительственном портале.

Он подчеркнул, что поддержать Украину можно путем инвестиций в украинские криптостартапы и развивать криптобизнес в стране, когда война завершится.

Напоминаем:

16 марта президент подписал закон о виртуальных активах. НБУ будет регулировать обращение такой разновидности финансовых виртуальных активов, как виртуальные активы, обеспеченные валютными ценностями.

В то же время, участники этого рынка и клиенты получат право на легальную работу с виртуальными активами. Их права будут защищены государством. Если потребуется, они смогут обращаться по таким вопросам в суд.