За месяц по железной дороге в Украину вернулось 50 000 граждан
Воскресенье, 12 июня 2022, 12:50 -
За последний месяц по железной дороге в Украину вернулось около 50 000 граждан и наблюдается рост тенденции на возвращение.
Об этом сообщила УЗ.
Также там добавили, что сегодня (12 июня) Укрзализныця отправила в первые рейсы два новых поезда в Перемышль – из Киева и Запорожья. "Мы реагируем на возросший спрос пассажиров на поезда из-за границы", - резюмировали там.
Напоминаем:
По данным пограничного агентства ЕС Frontex, 5,3 миллиона граждан Украины уехали в Европейский Союз с начала российского вторжения. А общее количество перемещенных лиц, въехавших в ЕС, в том числе и не граждан Украины, составляет 7 миллионов человек.