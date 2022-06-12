За месяц по железной дороге в Украину вернулось 50 000 граждан

За последний месяц по железной дороге в Украину вернулось около 50 000 граждан и наблюдается рост тенденции на возвращение.

Об этом сообщила УЗ.

Также там добавили, что сегодня (12 июня) Укрзализныця отправила в первые рейсы два новых поезда в Перемышль – из Киева и Запорожья. "Мы реагируем на возросший спрос пассажиров на поезда из-за границы", - резюмировали там.

Напоминаем:

По данным пограничного агентства ЕС Frontex, 5,3 миллиона граждан Украины уехали в Европейский Союз с начала российского вторжения. А общее количество перемещенных лиц, въехавших в ЕС, в том числе и не граждан Украины, составляет 7 миллионов человек.