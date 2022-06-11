Осенью может не хватить складских помещений для хранения урожая
Суббота, 11 июня 2022, 12:49 -
По предварительным оценкам, в октябре может не хватить складских помещений для хранения урожая для 10-15 миллионов тонн.
Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль.
Он сказал, что Минагрополитики рассматривает возможность организации мобильных хранилищ. Шмигаль добавил, что агрессор намеренно разрушает сельскохозяйственные объекты, как, например, второй крупнейший зерновой терминал Украины в Николаеве.
Напоминаем:
Вторжение РФ подорвало украинское сельскохозяйственное производство: урожай зерновых в Украине в этом году, вероятно, будет примерно на 20% ниже, чем в 2021 году, из-за сокращения посевных площадей.