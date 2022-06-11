Осенью может не хватить складских помещений для хранения урожая

По предварительным оценкам, в октябре может не хватить складских помещений для хранения урожая для 10-15 миллионов тонн.

Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он сказал, что Минагрополитики рассматривает возможность организации мобильных хранилищ. Шмигаль добавил, что агрессор намеренно разрушает сельскохозяйственные объекты, как, например, второй крупнейший зерновой терминал Украины в Николаеве.

Напоминаем:

Вторжение РФ подорвало украинское сельскохозяйственное производство: урожай зерновых в Украине в этом году, вероятно, будет примерно на 20% ниже, чем в 2021 году, из-за сокращения посевных площадей.