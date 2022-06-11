Гетманцев: если благодаря детенизации будет прирост 2-3% в год, сочту это победой

Нардеп Даниил Гетманцев заявил, что если прирост валового внутреннего продукта (свыше произведенных расчетов и прогнозов) будет хотя бы на 2-3% в год, то сочтет это победой.

Об этом он заявил в интервью Укринформу.

По его мнению, "белая" экономика – о членстве в европейской семье. "Туда не берут страны с пятидесятипроцентным уровнем тенизации экономики и без реализации принципа верховенства права", - сказал Гетманцев, добавив, что в любом случае, мы должны стремиться свести тень к нулю.

Напоминаем:

Президент Владимир Зеленский настаивает, что, учитывая постоянную военную угрозу со стороны России, в украинской экономике теперь не может быть "теневого" компента.