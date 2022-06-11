Украина обсудила с Германией создание плана на 3-5 лет по продбезопасности

Министр агрополитики Николай Сольский со своим коллегой из Германии Джемом Оздемиром обсудили возможность совместно на уровне стран G-20 разработать план на 3-5 лет по логистике и обеспечению продовольственной безопасности мира.

Об этом говорится на Правительственном портале.

Это нужно, чтобы обезопасить мир от таких ситуаций, которые возникли сейчас с украинским зерном.

Сольский добавил, что прежде всего нужно решить возможности транспортировки украинской агропродукции по железной дороге в сторону Румынских портов и Балтийского моря, в частности Германии. "Также решить вопрос с хранением нового урожая, потому что отстроить разрушенные мощности хранения пока невозможно", - отметил он.