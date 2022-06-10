Telegram запускает платную версию

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Мессенджер Telegram официально заявил о запуске платной версии, включающей дополнительные услуги – на действующий бесплатный функционал подписки не повлияют.

Об этом основатель мессенджера Павел Дуров сообщил в своем Telegram-канале.

Он отметил, что из-за существенного роста количества пользователей с момента основания Telegram в 2013 году выросли и расходы на сервер. До сих пор мессенджер не вводил никаких дополнительных ограничений на загрузку медиа, файлов и чатов.

"Проблема в том, что если бы мы сняли все ограничения для всех, расходы на наш сервер и трафик стали бы неуправляемыми, так что вечеринка, к сожалению, закончилась бы для всех", - пишет он.

Выходом из ситуации стал Telegram Premium, который сделает расширенные услуги платными. При этом, отметил Дуров, имеющиеся бесплатные услуги не изменятся. Платная подписка появится в этом месяце и позволит подписчикам первым получать все обновления мессенджера.

Дуров отмечает, что в бесплатной версии будут и дальше появляться новые функции, а также пользователи без подписок смогут пользоваться такими преимуществами Premium как просматривать большие документы, медиа и наклейки, отправленные пользователями Premium.

Хотя наши эксперименты с рекламой, ориентированной на конфиденциальность, в общедоступных каналах "один ко многим" были более успешными, чем мы ожидали, я считаю, что Telegram должен финансироваться прежде всего его пользователями, а не рекламодателями. Таким образом, наши пользователи всегда останутся нашим главным приоритетом", – резюмировал Дуров.