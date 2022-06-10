Растаможка авто в "Дие" за 5 минут и электрокары без пошлин: Кабмин поддержал решение

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Кабинет министров на заседании 10 июня поддержал законопроект, который предусматривает растаможку автомобиля через "Дию" и освобождения от налогов электрокаров – теперь законопроект направят в парламент.

Об этом премьер-министр Денис Шмигаль рассказал во время открытия заседания правительства.

"Все очень просто и комфортно. Достаточно ввести VIN-код авто, а расчет платежей производится автоматически. Оплатить можно прямо в приложении. Весь процесс растаможки – не более 5 минут", – заявил Шмигаль.

Премьер отметил, что такой механизм устранит любые возможные схемы, коррупцию и манипуляции с ценами на авто во время их растаможки. За растаможку в "Дие" таможенники не будут влиять на формулу растаможивания, ее будут определять исключительно характеристики авто: объем, тип и мощность двигателя, возраст автомобиля и его эксклюзивность.

Законопроект также содержит нормы, предусматривающие полное освобождение от налогообложения автомобилей с электрическими двигателями и меньшую ставку для авто с гибридными двигателями. "В пределах Украинского зеленого курса - это и забота о нашей экологии, и чище воздух", - добавил Шмигаль.

Шмигаль заявил, что внедрение растаможки автомобиля в "Дие" станет примером того, как реформа цифровизации становится антикоррупционной реформой. По его словам, у нового сервиса нет аналогов в мире.