Российские производители кофе и чая из-за санкций ожидают проблем с поставками сырья

Российские производители чая и кофе обеспокоены по поводу поставки сырья в ближайшее время из-за трудностей в логистике. Они полностью импортируют сырье для производства чая и тавы.

Об этом заявил гендиректор ассоциации "Росчайкофе" Рамаз Чантурия, пишет "Коммерсант".

"Сейчас всех беспокоит, как будут складываться поставки. Я бы говорил, что в очень краткосрочной перспективе ситуация напряженная, но пока управляемая, но в ближайшие месяц-два мы ожидаем серьезной турбулентности", - сказал Чантурия.

По его словам, из-за санкций транспортные коридоры "сузились", а сроки доставки выросли, также возникли требования к полной предоплате. Март-апрель показал падения относительно планового импорта почти вдвое.

"Пока ситуация в сетях оценивается как очень радужная, потому что там достаточно продукции, у производителей тоже пока есть складские запасы благодаря тому, что производство сконцентрировано в России", - сказал он.

Чантурия добавил, что до 75% кофе и до 95% продающегося в РФ чая производится и упаковывается на территории страны.

При этом сети обеспечиваются за счет перераспределения потоков из других форматов и определенных складских запасов, а "это все истекает в ближайшие месяцы", из-за чего ситуация остается напряженной, считает глава "Росчайкофе".

По его словам, сейчас идет проработка железнодорожных маршрутов на Дальний Восток, Китай, также через Иран, Турцию, через Средиземное и Черное море в порт Новороссийск.

Экономическая правда