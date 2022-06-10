Бизнесу разрешили подать просроченную отчетность после прекращения военного положения

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Предприятиям, которые во время действия военного положения не подали своевременно промежуточную или годовую отчетность, позволили это сделать в течение трех месяцев после прекращения или отмены военного положения.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Соответствующее решение принял Кабинет Министров.

Кроме того, изменениями урегулирован вопрос об особенностях проведения инвентаризации имущества предприятиями (или их структурными подразделениями), находящимися на временно оккупированной территории или в районах проведения боевых действий.

Отмечается, что руководители таких предприятий смогут оперативно принимать решение о проведении инвентаризации отдельно определенного имущества в случае обнаружения фактов его хищения или порчи для обеспечения фиксирования таких событий.