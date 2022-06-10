В Центробанке РФ признают, что нефтяное эмбарго может разогнать инфляцию в стране
Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что внешние условия, в том числе нефтяное эмбарго, несут комплекс рисков для российской экономики.
Об этом она заявила на пресс-конференции после заседания совета директоров Банка России, пишет "Коммерсант".
По ее словам, влияние нефтяного эмбарго ЕС на экономику РФ зависит от результатов переориентации экспорта на другие рынки и мировой ценовой конъюнктуры.
Набиуллина признала, что проинфляционные риски для экономики по-прежнему остаются сильными.
"В случае сильного падения экспорта российской нефти из-за сжатия торгового баланса и ослабления рубля, возникнет проинфляционное давление.
Но многое зависит от того, какие объемы нефти удастся перенаправить на другие рынки, а также от того, в какой мере снижение объемов компенсируется ценой", - сказала глава Центробанка РФ.
По ее словам, для ускорения инфляционных темпов в РФ основные угрозы представляют внешние условия.
Помимо нефтяного эмбарго, проинфляционные риски могут нести снижение спроса на товары российского экспорта. В случае если поставки российской продукции удастся переориентировать на российский рынок, подобная ситуация может обернуться и дезинфляционным эффектом, считает Набиуллина.
10 июня Банк России снизил ключевую ставку с 11% до 9,5%. Причиной коррекции показателя назвали замедление инфляции и темпов снижения экономической активности.
Экономическая правда
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