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Ночью в воскресенье Приват24 будет на паузе до утра: технические работы

Пятница, 10 июня 2022, 16:40 - Алексей Павлыш

Государственный ПриватБанк ночью 12 июня будет проводить текущие регламентные работы в Приват24 - услуги будут на паузе до 5 утра.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

"Для безопасной и качественной работы сервисов ПриватБанк проводит текущие регламентные работы в Приват24 в ночное время 12 июня, когда большинство клиентов не проводит операции", - пояснили в банке.

Во время проведения работ 12 июня с 0:00 до 5:00 утра – приложение и web-версия Приват24 будут недоступны.

В банке просят прощения за временные неудобства и надеются на понимание.

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