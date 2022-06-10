Швейцария одобрила шестой пакет санкций против РФ, в том числе нефтяное эмбарго

10 июня Федеральный совет Швейцарии принял решение о введении новых санкций ЕС против России и Белоруссии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении Федерального совета.

Шестой пакет санкций ЕС включает в себя эмбарго на сырую нефть и некоторые нефтепродукты из России. Это эмбарго постепенно вступит в силу в ЕС и вступит в силу в начале 2023 года после ряда переходных периодов. В финансовой сфере предоставление аудиторских и бизнес-консультационных услуг теперь запрещено. Кроме того, ЕС запрещает компаниям размещать рекламу в контенте, созданном или транслируемом определенными российскими СМИ, такими как Russia Today или Sputnik.

"10 июня Федеральный совет принял решение об принятии этих мер и поручил Федеральному департаменту экономики, образования и исследований (EAER) адаптировать постановление о мерах в связи с ситуацией в Украине. Кроме того, EAER вместе с FDF и DETEC подробно изучат последствия для Швейцарии введения нефтяного эмбарго" - говорится в сообщении.

Кроме того, Федеральный департамент экономики, образования и исследований (EAER) расширил финансовые и визовые санкции еще примерно на 100 человек.

Среди них – военнослужащие, ответственные за зверства, совершенные в Буче, лица, работающие в сфере политики и дезинформации/пропаганды, а также некоторые олигархи и члены их семей. Таким образом, швейцарский список лиц и юридических лиц, подпадающих под санкции, идентичен списку ЕС.

Эти изменения вступят в силу в Швейцарии в 18.00 10 июня 2022 года.

Как сообщалось, 3 июня Совет ЕС утвердил шестой пакет экономических и персональных санкций, направленных против РФ и Беларуси.

Европейская правда