В "Дарнице" говорят, что дефицита медпрепаратов в Украине нет

Дефицита медицинских препаратов в Украине нет, только с единичными препаратами могут возникать перебои в поставках.

Об этом заявил глава совета директоров фармацевтической компании Darnitsa Group Дмитрий Шимкив, говорится в сообщении пресс-службы.

"Есть отдельные категории лекарств иностранных производителей, поставки которых ограничены из-за сложных логистических цепочек. Что касается лекарств, производимых украинскими предприятиями, то украинская фарма способна закрыть все потребности украинского населения. Поэтому говорить об определенной категории дефицита лекарственных средств нельзя", – сказал Шимкив.

По его словам, сейчас объемы фармацевтической индустрии возвращаются на довоенный уровень. В частности, в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину работали только половина аптек. Сейчас уже 80%, а это более 16 тысяч аптек.

"Индустрия выходит на довоенный уровень, работает, продемонстрировала способность обеспечить медицину: учитывая раненых военных и гражданских, а также плановые операции и хронические заболевания", – добавил Шимкив.

Экономическая правда