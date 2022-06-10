Автобусное сообщение возобновилось во всех районах Киевщины
Пятница, 10 июня 2022, 14:44 -
В Киевской области возобновлено работу 335 пригородных и междугородных автобусных маршрутов.
Об этом написал глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.
По данным чиновника, на маршрутах задействовано около 475 транспортных средств.
Также возобновлена работа междугородных автобусных маршрутов сообщением "Богуслав – Киев АС "Подол" и № 739 "Чабаны – Киев АС "Южная".
Пассажирскими перевозками снабжены все районы Киевской области.
Экономическая правда