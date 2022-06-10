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АМКУ возобновил рассмотрение дел о покупке и продаже бизнеса

Пятница, 10 июня 2022, 12:30 - Алексей Павлыш

Антимонопольный комитет возобновил рассмотрение заявлений о предоставлении разрешения на согласованные действия и концентрацию хозяйствующих субъектов и дел, рассмотрение которых было приостановлено после начала полномасштабного российского вторжения.

Об этом говорится в заявлении АМКУ.

"Комитет отмечает, что значительная часть бизнеса продолжает работать в условиях войны. Безусловно, это положительный фактор, ведь экономическая активность - это залог наполнения государственного бюджета, поддержания платежеспособности населения и функционирования государства в условиях военного положения в целом.

Поэтому, не дожидаясь завершения военного положения, Комитет решил внести комплексные изменения, направленные на поддержку украинской экономики и бизнеса, а именно – возобновить работу в сфере концентраций и согласованных действий", – говорится в разъяснении ведомства.

При этом у аппарата Комитета восстановился непосредственный доступ к зданию АМКУ, а также к государственным реестрам, без использования которых выполнение возложенных на орган полномочий было невозможным.

В АМКУ добавили, что 20 июня будет отменен введенный в начале марта временный порядок, которым разрешалось подавать сокращенный перечень документов, прилагаемых к заявлениям о предоставлении разрешения на концентрации и согласованные действия, а также устанавливался упрощенный порядок их представления.

Экономическая правда

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