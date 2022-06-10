Россияне массово переходят на дискаунтеры и "магазины доступных цен"

В России фиксируют рост продаж товаров с дискаунтеров и магазинов доступных цен.

Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на данные сервиса "Сбермаркет".

Так, по итогам пяти месяцев 2022 года продажи магазинов таких форматов через "Сбермаркет" выросли в 16 раз по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, количество заказов – в 17 раз.

Сервис проанализировал продажи из магазинов более 20 ритейлеров, в том числе Fix Price, "Авоська", "Батон", "Бегемаг", "Бистроном", "Командор", "Монетка", "Полушка", "Хороший", "Дикси" , "Моя Цена" (последние две сети принадлежат "Магниту") и другим.

Быстрее всего росли продажи яиц - по итогам 5 месяцев их заказывали в 17 раз чаще, чем годом ранее. Продажа молочных продуктов, свежих овощей и фруктов увеличилась в 14 раз.

Экономическая правда