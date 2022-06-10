Все разделы
Укр / Рус

Россияне массово переходят на дискаунтеры и "магазины доступных цен"

Пятница, 10 июня 2022, 10:53 - Алексей Павлыш

В России фиксируют рост продаж товаров с дискаунтеров и магазинов доступных цен.

Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на данные сервиса "Сбермаркет".

Так, по итогам пяти месяцев 2022 года продажи магазинов таких форматов через "Сбермаркет" выросли в 16 раз по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, количество заказов – в 17 раз.

Сервис проанализировал продажи из магазинов более 20 ритейлеров, в том числе Fix Price, "Авоська", "Батон", "Бегемаг", "Бистроном", "Командор", "Монетка", "Полушка", "Хороший", "Дикси" , "Моя Цена" (последние две сети принадлежат "Магниту") и другим.

Быстрее всего росли продажи яиц - по итогам 5 месяцев их заказывали в 17 раз чаще, чем годом ранее. Продажа молочных продуктов, свежих овощей и фруктов увеличилась в 14 раз.

Экономическая правда

"Экономическая правда" теперь в Telegram. Мы отслеживаем, как быстро падает путинский режим и какие компании присоединяются к бойкоту агрессора. Подписаться можно здесь

Россия торговля ритейл
Материалы по теме
Россия готова поставлять Пакистану нефть со скидкой 10 июня 2022, 10:23
"Газпром" и еще десятки российских компаний переедут из ЕС в Турцию – СМИ 10 июня 2022, 10:05
Станки, локомотивы и бульдозеры: Япония запрещает экспорт в РФ группы промышленных товаров 10 июня 2022, 09:30
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте