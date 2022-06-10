"Газпром" и еще десятки российских компаний переедут из ЕС в Турцию – СМИ

Россия и Турция в последние недели обсуждали процесс перемещения российских подсанкционных компаний из Европы в турецкую юрисдикцию.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в материале Habertürk.

По данным журналиста издания Четинера Четина, в последние 48 дней Россия и Турция активно обсуждали релокацию российских компаний, попавших под санкции ЕС, из Европы в Стамбул.

"По полученной мной информации, 43 российские компании и олигархи, включая "Газпром", перенесут свои штаб-квартиры из Европы в Стамбул. Этот процесс, как ожидается, начнется в июле", - отмечает Четин.

Кроме того, добавляет журналист, перед визитом главы российского МИДа Сергея Лаврова в Турцию туда прибыла российская делегация, обсудившая предварительные условия переноса офисов российских компаний из Европы.

Ранее Bloomberg сообщал, что некоторые авиакомпании из России рассматривают возможность перевода своего бизнеса в Турцию во избежание санкций, запрещающих им лизинг и обслуживание и ремонт самолетов.

В войне России против Украины Турция пытается держаться равноудаленной позиции, хотя разрешает экспорт вооружений в Киев.

В то же время Анкара зависима от туристов из России, число которых в 2021 году, несмотря на пандемию коронавируса, составляло пять миллионов.

О том, что российские перевозчики могут обходить санкции из-за Турции, "Европейская правда" писала еще в начале мая в материале: Три компании для россиян: как Турция помогает агрессору обходить санкции.

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Европейская правда