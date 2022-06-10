Чешский RegioJet запускает регулярное ж/д сообщение между Прагой, Львовом и Киевом

Чешский перевозчик RegioJet 11 июня запускает регулярное железнодорожное сообщение между Прагой, Львовом и Киевом.

Об этом пишет Radio Prague International.

"Таким образом перевозчик повторяет маршрут прохождения гуманитарных поездов, отбывающих из Праги в Пшемысль на юго-востоке Польши. В город, который находится на границе с Украиной, принимал беженцев и гуманитарную помощь с начала агрессии России против Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пассажиры могут пользоваться этой возможностью без ограничений. Для владельцев украинских паспортов билет из Праги во Львов будет стоить 229 крон (9 евро), а в Киев – 639 крон (около 25 евро).

"RegioJet реагирует на высокий спрос со стороны украинских семей, которые хотят вернуться к родственникам и друзьям", - говорится в пресс-релизе менеджера зарубежных проектов Терезы Птачковой.

Экономическая правда