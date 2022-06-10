Все разделы
Укр / Рус

Чешский RegioJet запускает регулярное ж/д сообщение между Прагой, Львовом и Киевом

Пятница, 10 июня 2022, 09:50 - Алексей Павлыш

Чешский перевозчик RegioJet 11 июня запускает регулярное железнодорожное сообщение между Прагой, Львовом и Киевом.

Об этом пишет Radio Prague International.

"Таким образом перевозчик повторяет маршрут прохождения гуманитарных поездов, отбывающих из Праги в Пшемысль на юго-востоке Польши. В город, который находится на границе с Украиной, принимал беженцев и гуманитарную помощь с начала агрессии России против Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пассажиры могут пользоваться этой возможностью без ограничений. Для владельцев украинских паспортов билет из Праги во Львов будет стоить 229 крон (9 евро), а в Киев – 639 крон (около 25 евро).

"RegioJet реагирует на высокий спрос со стороны украинских семей, которые хотят вернуться к родственникам и друзьям", - говорится в пресс-релизе менеджера зарубежных проектов Терезы Птачковой.

Экономическая правда

"Экономическая правда" теперь в Telegram. Мы отслеживаем, как быстро падает путинский режим и какие компании присоединяются к бойкоту агрессора. Подписаться можно здесь

Чехия Украина железная дорога Львов Киев
Материалы по теме
Чехия нашла, чем заменить нефть из России 6 мая 2022, 09:03
Чешский Брно подарит Харькову трамваи и троллейбусы 2 мая 2022, 16:22
Нацбанк Чехии отозвал лицензию у чешской "дочки" Сбербанка – СМИ 21 апреля 2022, 10:03
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте