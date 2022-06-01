Объемы экспорта электроэнергии в Польшу могут возрасти до 1 ГВт

Украина и Польша договорились принять совместные меры по развитию рыночной трансграничной торговли электроэнергией.

Об этом идет речь в пресс-релизе.

Так, в меморандуме говорится о намерениях восстановления межгосударственной воздушной линии между Украиной и Польшей для ввода ее в эксплуатацию на напряжение 400 кВ в кратчайшие сроки.

По словам министра энергетики Германа Галущенка, введение ее в работу повысит устойчивость нашей связи с энергосистемами стран ENTSO-E, будет способствовать дальнейшей синхронизации и интеграции энергетических рынков.

"Ее запуск потенциально позволит Украине увеличивать экспорт электроэнергии в Польшу до 1 ГВт. В свою очередь, это поможет Польше в значительной степени заменить российские газ и уголь", - сказал он.

Напоминаем:

Украина возобновляет суточные аукционы по распределению межгосударственных связей для экспорта электроэнергии в Польшу.

16 марта Украина присоединилась к Единой энергосистеме Европы ENTSO-E.