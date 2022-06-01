Седьмой пакет санкций будет, но без газового эмбарго — Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что седьмой пакет санкций Европейского Союза против России обязательно будет, но без газового эмбарго.

Об этом он сказал в эфире телемарафона, передает Укринформ.

"Просто некоторым странам, которые критически зависят от российского газа, еще предстоит найти определенные технологические решения", - сказал Кулеба.

Впрочем, он убежден, что отвесное эмбарго в дальнейшем будет.

Напоминаем:

Ранее президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что процесс одобрения шестого санкционного пакета против России завершится в среду или четверг.

Напомним, лидеры ЕС на саммите, продолжающемся 30-31 мая, приняли политическое решение о введении нефтяного эмбарго против России.

Шестой пакет санкций Европейского Союза предусматривает ограничение в отношении 80 российских олигархов, заявил президент Франции Эммануэль Макрон после саммита ЕС.