Украина и Польша хотят создать совместное предприятие по изготовлению оружия

Украина и Польша подписали Меморандум о создании польско-украинской комиссии, которая будет готовить рекомендации по формату создания совместного предприятия по изготовлению оружия и военной техники

Об этом сообщает Правительственный квартал по итогам брифинга премьер-министра Денис Шмигаль и главы Совета министров Польши Матеушем Моравецким.

По итогам межправительственных консультаций в Киеве стороны подписали ряд двусторонних документов. В частности, стороны подписали Меморандум о создании польско-украинской комиссии по налаживанию кооперации между предприятиями двух стран.

"Эта комиссия подготовит рекомендации по формату создания украинско-польского совместного предприятия по изготовлению оружия и военной техники", - отметил Шмигаль.

Кроме того, стороны подписали декларацию между Министерством фондов и региональной политики Польши и Министерством развития общин и территорий Украины для сотрудничества по вопросу развития украинских общин как части плана послевоенного восстановления.

Также была подписана декларация министров внутренних дел Польши и Украины о максимально плотном взаимодействии на уровне пограничных служб и меморандуме о сотрудничестве между Министерствами энергетики Украины и Польши по усилению кооперации в сфере энергетики.

"Наши страны согласились о необходимости увеличения трансграничной торговли электроэнергией и возобновлении линии электропередач Хмельницкой АЭС — Жешув. Для Украины это очень важный проект, который откроет дополнительные возможности экспорта украинской электроэнергии в Европу", – отметил Шмигаль.