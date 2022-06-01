В Украине в мае выросли продажи новых автомобилей: топ-10 марок
В мае 2022 года украинский автопарк пополнили 2500 новых легковых автомобилей – это вдвое больше, чем в апреле. Но это на 70% меньше результата мая прошлого года.
Об этом сообщает ассоциация автопроизводителей Украины "Укравтопром".
Отмечается, что лидером мая стала марка Toyota (411 регистраций в мае, на 63% меньше, чем годом ранее).
На втором месте – Renault (289 шт., -73%). Замыкает топ-3 Skoda (187 автомобилей, -70%).
Кроме этого, у топ-5 Volkswagen (169 авто, -57%) и Hyundai (161 авто, -61%).
Также в десятку самых популярных марок мая в этом году попали:
BMW – 133 шт. (-47%);
NISSAN – 119 шт. (-71%);
KIA – 115 шт. (-82%);
MITSUBISHI – 109 шт. (-67%);
MERCEDES-BENZ – 98 шт. (-63%).
"Бестселлером луны стал автомобиль TOYOTA RAV-4, в активе которого 136 регистраций.
Всего с начала года свои первые регистрационные номера получили 14,9 тыс. новых легковых авто, что в 2,7 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в сообщении.
Экономическая правда
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