Курс валют на 1 июня: сколько стоит гривня в кассах банков

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Банки уже более двух недель как продают валюту в кассах без ограничений курса, и 1 июня в среднем курс гривны стабилизировался до 35-36 грн за доллар.

Об этом идет речь в данных сайта minfin.com.ua.

Так, 1 июня средние курсы валют в кассах банков были такими:

Доллар США 35-36 грн (курс на 31 мая – 35,3-36,25 грн);

Евро – 37-38,4 грн (курс на 31 мая –37,5-38,7 грн).

В разрезе банков, Приватбанк предлагает курс доллара на уровне 35-35,9 грн, Ощадбанк – 34,75-35,8 грн, Укрэксимбанк – 34-35,6 грн, Райффайзен – 34,8-26 грн.

Кроме того, курс постепенно снижается и на черном рынке. По данным finance.ua, котировки гривни против доллара крепнут пять дней подряд – с пятницы, 27 мая. На 12:30 они составляли 34,94-35,42 грн за доллар.

Напоминаем:

Национальный банк с 21 мая отменяет ограничения на установление курса, по которому банки продают наличную валюту – до сих пор он не мог отклоняться более 10% от официально установленного регулятором.

В НБУ объясняли, что такой шаг сделает валютный рынок более устойчивым и будет способствовать снижению амплитуды курсовых колебаний в его наличном сегменте.