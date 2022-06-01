Курс валют на 1 июня: сколько стоит гривня в кассах банков
Банки уже более двух недель как продают валюту в кассах без ограничений курса, и 1 июня в среднем курс гривны стабилизировался до 35-36 грн за доллар.
Об этом идет речь в данных сайта minfin.com.ua.
Так, 1 июня средние курсы валют в кассах банков были такими:
- Доллар США 35-36 грн (курс на 31 мая – 35,3-36,25 грн);
- Евро – 37-38,4 грн (курс на 31 мая –37,5-38,7 грн).
В разрезе банков, Приватбанк предлагает курс доллара на уровне 35-35,9 грн, Ощадбанк – 34,75-35,8 грн, Укрэксимбанк – 34-35,6 грн, Райффайзен – 34,8-26 грн.
Кроме того, курс постепенно снижается и на черном рынке. По данным finance.ua, котировки гривни против доллара крепнут пять дней подряд – с пятницы, 27 мая. На 12:30 они составляли 34,94-35,42 грн за доллар.
Напоминаем:
Национальный банк с 21 мая отменяет ограничения на установление курса, по которому банки продают наличную валюту – до сих пор он не мог отклоняться более 10% от официально установленного регулятором.
В НБУ объясняли, что такой шаг сделает валютный рынок более устойчивым и будет способствовать снижению амплитуды курсовых колебаний в его наличном сегменте.