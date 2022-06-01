Глава МВД одной из земель Германии призвал конфисковать имущество российских олигархов

Министр внутренних дел Нижней Саксонии Борис Писториус призвал ориентироваться на Канаду, если речь идет об активах российских олигархов и их экспроприации.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

"Мы должны последовать примеру Канады и не только заморозить активы олигархов, которые находятся в санкционном списке ЕС против России, но и конфисковать их и использовать для гуманитарной помощи и восстановления Украины", - сказал Писториус.

Политик СДПГ потребовал, чтобы эта процедура распространялась не только на олигархов, но и всех, кто помогает им обойти санкции.

В то же время Писториус встал на защиту канцлера Олафа Шольца от критики о том, что он слишком сомневается, если речь идет о войне России против Украины. Шольц делает хорошую работу, которая, в конце концов, всегда оказывается правильной, сказал он.

Напомним, президент Владимир Зеленский в своем обращении во Всемирный экономический форум в Давосе призвал заморозить и конфисковать российские активы по всему миру и направить их в спецфонд для выплаты компенсаций и восстановления Украины.

Европейская правда