За неделю количество вкладчиков в военные облигации увеличилось более чем на 30 тысяч

На прошлой неделе количество вкладчиков в военные облигации среди граждан и бизнеса увеличилось с 11,8 до 43,3 тысячи.

Об этом сообщает НБУ.

"Рекордный рост связан с введением участниками рынка капитала новых цифровых сервисов в координации с депозитарием НБУ, биржами и центральным контрагентом", - пояснили в регуляторе.

Также там это связывают с введением новых модернизированных сервисов API-взаимодействия системы "Депозитарий НБУ".

Напоминаем:

По состоянию на 9 мая 2022 года, объем вложений украинских граждан и бизнеса в военные облигации превышает 4,6 млрд грн, 45,7 млн ​​долли 25,6 млн евро, а нерезидентов – 66,7 млн ​​грн.