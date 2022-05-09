За неделю количество вкладчиков в военные облигации увеличилось более чем на 30 тысяч
Понедельник, 9 мая 2022, 21:39 -
На прошлой неделе количество вкладчиков в военные облигации среди граждан и бизнеса увеличилось с 11,8 до 43,3 тысячи.
Об этом сообщает НБУ.
"Рекордный рост связан с введением участниками рынка капитала новых цифровых сервисов в координации с депозитарием НБУ, биржами и центральным контрагентом", - пояснили в регуляторе.
Также там это связывают с введением новых модернизированных сервисов API-взаимодействия системы "Депозитарий НБУ".
Напоминаем:
По состоянию на 9 мая 2022 года, объем вложений украинских граждан и бизнеса в военные облигации превышает 4,6 млрд грн, 45,7 млн долли 25,6 млн евро, а нерезидентов – 66,7 млн грн.
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