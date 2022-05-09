США усилили расследование против российской Kaspersky Lab – СМИ

Администрация президента США Байдена усилила расследование нацбезопасности относительно российского антивирусного программного обеспечения AO Kaspersky Lab на фоне повышенных опасений по поводу российских кибератак после вторжения РФ в Украину.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, в прошлом году дело было передано в Министерство юстиции Министерством торговли, но расследование недостаточно продвинулось, пока Белый дом и другие должностные лица администрации не призвали активизироваться в марте.

Речь идет о риске того, что Кремль может использовать антивирусное программное обеспечение, имеющее доступ к компьютерным системам, для кражи конфиденциальной информации с американских компьютеров или вмешательства в их работу по мере эскалации напряженности между Москвой и Западом.

По словам источников, доступ к сетям федеральных подрядчиков и операторов критической инфраструктуры США, таких как электросети, вызывает особую обеспокоенность.

Так, регуляторы США уже запретили федеральным органам госвласти использовать программное обеспечение Kaspersky.

Отмечается, что в конечном счете Штаты могут вообще запретить американцам использовать продукты Kaspersky Lab.

В Минюсте и Минторге США, а также в Kaspersky Lab отказались от комментариев.

Агентство напоминает, что компания годами отрицала правонарушения или тайное партнерство с российской разведкой.

В декабре 2017 года президент США Дональд Трамп подписал закон, запрещающий использование программного обеспечения компании Kaspersky Lab в правительственных структурах США в связи с опасениями, что оно использовалось Россией для шпионажа.

Угроза приобрела большую остроту после вторжения России в Украину 24 февраля.

По данным Reuters, правительство США начало приватно предупреждать некоторые американские компании на следующий день после того, как Россия вторглась в Украину, что Москва может манипулировать программным обеспечением, разработанным Kaspersky Lab.

В марте Федеральная комиссия по связи США (FCC) включила "Лабораторию Касперского" (Kaspersky Lab) в список компаний, угрожающих национальной безопасности США.

Экономическая правда