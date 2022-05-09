США выпустили рекордный объем нефти из стратегического запаса

США объявили о выпуске рекордного объема нефти из стратегического резерва в марте без консультаций с партнерами Международного энергетического агентства.

Об этом пишет Reuters.

Односторонние действия Вашингтона по решению глобальных проблем с поставками или ценами рискуют подорвать отношения США с МЭА, мировым органом по надзору за энергетикой, пишет издание.

Члены группы обеспокоены тем, что президент США Джо Байден использует Стратегический нефтяной резерв для сдерживания внутренней инфляции по политическим причинам, вместо того, чтобы защищать страны-потребители от глобальных перебоев с поставками.

Министерство энергетики США заявило, что Соединенные Штаты находились в "частых контактах" с МЭА и его государствами-членами по вопросам энергетической безопасности до объявления, но подтвердило, что их решение о выпуске нефти было "независимым" от МЭА.

Речь идет о заявлении США от 31 марта о том, что они высвободят 180 миллионов баррелей из резерва со скоростью 1 миллион баррелей в день, чтобы снизить стремительно растущие мировые цены на энергоносители и решить проблему сокращения поставок российской нефти после ее вторжения в Украину в феврале.