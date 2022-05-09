В Киеве возобновляет работу ТРЦ Lavina Mall

Киевский торгово-развлекательный центр Lavina Mall возобновляет работу с 10 мая.

Об этом сообщает пресс-служба ТРЦ в Facebook.

ТРЦ Lavina Mall будет работать ежедневно с 11:00 до 19:00.

Среди магазинов, которые начинают работать: DeFacto, Colin's, Crocs, Diesel, Intersport, Intertop, Gant, Levi's, Nike, Tally Weijl, Tommy Hilfiger, Kiko Milano, Eva, Victoria's Secret, brabrabra, Butlers, Jysk, "АЛЛО", " Киевстар", Moyo, Eldorado, "Будинок іграшок", Chicco, Master Zoo и другие.

Среди заведений питания заработают, в частности, такие: Salateira, KFC, "Львівські круасани", "Чачасала", Gelarty Ice Cream Studio, "Печена картопля", BBQ, Green Espresso Bar и другие.

Полный список магазинов, которые заработают с 10 мая в Lavina, - по ссылке.

В марте ТРЦ Lavina Mall потерпел авиаудар российских оккупантов - в частности, была повреждена кровля. В апреле в ТРЦ сообщали о ремонтных работах.

Экономическая правда