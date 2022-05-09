Количество пациентов "Добробута" за время полномасштабной войны уменьшилось в 6 раз – директор

фото пресс-службы добробута

Ежедневное количество пациентов медицинских центров "Добробут" уменьшилось с 6 тысяч в день до 1 тысячи.

Об этом заявил исполнительный директор сети Вадим Шекман в интервью Александру Колесниченко.

"Сегодня мы имеем около 1000 пациентов в день – это в 6 раз меньше, чем было", – сказал Шекман.

По его словам, по состоянию на начало мая работает 10 клиник по сравнению с 16 до войны. Клиники в Ирпене и Броварах почти не пострадали от боевых действий и сейчас работают в бесплатном режиме для местных жителей.

После 24 февраля "Добробут" впервые открыл клиники за пределами киевского региона – во Львове и Ивано-Франковске.

Из 1800 врачей, которые насчитывала сеть, в Киеве осталось около 800. Еще 800 – передислоцировались на запад Украины, около 180 специалистов выехали за границу.

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Экономическая правда