Количество пациентов "Добробута" за время полномасштабной войны уменьшилось в 6 раз – директор
Ежедневное количество пациентов медицинских центров "Добробут" уменьшилось с 6 тысяч в день до 1 тысячи.
Об этом заявил исполнительный директор сети Вадим Шекман в интервью Александру Колесниченко.
"Сегодня мы имеем около 1000 пациентов в день – это в 6 раз меньше, чем было", – сказал Шекман.
По его словам, по состоянию на начало мая работает 10 клиник по сравнению с 16 до войны. Клиники в Ирпене и Броварах почти не пострадали от боевых действий и сейчас работают в бесплатном режиме для местных жителей.
После 24 февраля "Добробут" впервые открыл клиники за пределами киевского региона – во Львове и Ивано-Франковске.
Из 1800 врачей, которые насчитывала сеть, в Киеве осталось около 800. Еще 800 – передислоцировались на запад Украины, около 180 специалистов выехали за границу.
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Экономическая правда
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