Три пункта пропуска: правительство определило, где могут пересекать границу "евробляхи"

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Кабинет Министров уменьшил количество пунктов пропуска для перемещения приобретенных за границей автомобилей до трех: "Устилуг" и "Грушев" на польской границе и "Малый Березный" на словацкой.

Об этом говорится в соответствующем распоряжении Кабмина.

С 25 апреля Украина ограничила количество пунктов пропуска для ввоза автомобилей с иностранной регистрацией для собственных нужд.

Ранее пересечение таких транспортных средств было доступным на пунктах "Угринов", "Грушев, "Смольник" и "Устилуг" (на польской границе), а также через "Малый Березный" на словацкой и через "Звонковое" и "Косино" на венгерской границе.

Такое решение было связано с возникновением очередей в пунктах пропуска после того, как Верховная Рада сняла необходимость платить таможенные платежи, НДС и акциз во время такого импорта.

Экономическая правда