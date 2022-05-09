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Три пункта пропуска: правительство определило, где могут пересекать границу "евробляхи"

Понедельник, 9 мая 2022, 14:56 - Cергей Мельник
 
WOJTEK RADWANSKI/AFP via Getty Images

Кабинет Министров уменьшил количество пунктов пропуска для перемещения приобретенных за границей автомобилей до трех: "Устилуг" и "Грушев" на польской границе и "Малый Березный" на словацкой.

Об этом говорится в соответствующем распоряжении Кабмина.

С 25 апреля Украина ограничила количество пунктов пропуска для ввоза автомобилей с иностранной регистрацией для собственных нужд.

Ранее пересечение таких транспортных средств было доступным на пунктах "Угринов", "Грушев, "Смольник" и "Устилуг" (на польской границе), а также через "Малый Березный" на словацкой и через "Звонковое" и "Косино" на венгерской границе.

Такое решение было связано с возникновением очередей в пунктах пропуска после того, как Верховная Рада сняла необходимость платить таможенные платежи, НДС и акциз во время такого импорта.

Экономическая правда

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