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Энергорегулятор перечислит Минобороны почти 360 миллионов для помощи ВСУ

Понедельник, 9 мая 2022, 14:15 - Алексей Павлыш

Кабмин направит 359 млн грн неиспользованных средств энергорегулятора (НКРЭКУ) для помощи Вооруженным Силам Украины.

Об этом сообщает пресс-служба НКРЭКУ.

Отмечается, что 7 мая правительство приняло распоряжение "Некоторые вопросы использования средств специального фонда государственного бюджета в 2022 году".

По инициативе НКРЭКУ документом предусматривается дополнительно направить остаток неиспользованных средств на сумму 359 млн грн Минобороны по специальному фонду госбюджета на развитие, закупку, модернизацию и ремонт вооружения военной техники для нужд Вооруженных Сил.

"Раньше Верховная Рада Украины поддержала инициативу НКРЭКУ, приняв соответствующий закон, а президент Украины его подписал", - говорится в сообщении.

Экономическая правда

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НКРЭ армия война деньги Кабмин
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