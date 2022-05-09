Энергорегулятор перечислит Минобороны почти 360 миллионов для помощи ВСУ
Кабмин направит 359 млн грн неиспользованных средств энергорегулятора (НКРЭКУ) для помощи Вооруженным Силам Украины.
Об этом сообщает пресс-служба НКРЭКУ.
Отмечается, что 7 мая правительство приняло распоряжение "Некоторые вопросы использования средств специального фонда государственного бюджета в 2022 году".
По инициативе НКРЭКУ документом предусматривается дополнительно направить остаток неиспользованных средств на сумму 359 млн грн Минобороны по специальному фонду госбюджета на развитие, закупку, модернизацию и ремонт вооружения военной техники для нужд Вооруженных Сил.
"Раньше Верховная Рада Украины поддержала инициативу НКРЭКУ, приняв соответствующий закон, а президент Украины его подписал", - говорится в сообщении.
Экономическая правда
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