"Укравтодор" возобновил проезд между Киевом и Полтавой
Дорожники построили временную объездную дорогу рядом с разрушенным мостом на автодороге М-03 Киев – Полтава в Киевской области возле села Борщив.
Об этом сообщает Министерство инфраструктуры.
"Временный объезд соответствует параметрам дороги третьей категории и рассчитан не только на легковой, но и грузовой транспорт. Это критически важно, ведь магистраль М-03 – одна из ключевых в стране", – заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков.
Дорожники уложили через р. Трубеж семь водопропускных труб, укрепили грунт геотекстильной решеткой, слой песка покрыли щебеночно-песчаной смесью, сверху – асфальтобетонное покрытие и установили дорожные знаки.
"Пока в стране идет война, логистические связи на освобожденных территориях налаживаем благодаря временным объездным путям и переправам. Они не только обеспечивают доставку грузов в пострадавшие уголки страны, но и помогают налаживать и восстанавливать жизнедеятельность населенных пунктов, освобожденных от российской оккупации", – подчеркнул Кубраков.
Экономическая правда
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