"Укравтодор" возобновил проезд между Киевом и Полтавой

Дорожники построили временную объездную дорогу рядом с разрушенным мостом на автодороге М-03 Киев – Полтава в Киевской области возле села Борщив.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры.

"Временный объезд соответствует параметрам дороги третьей категории и рассчитан не только на легковой, но и грузовой транспорт. Это критически важно, ведь магистраль М-03 – одна из ключевых в стране", – заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Дорожники уложили через р. Трубеж семь водопропускных труб, укрепили грунт геотекстильной решеткой, слой песка покрыли щебеночно-песчаной смесью, сверху – асфальтобетонное покрытие и установили дорожные знаки.

"Пока в стране идет война, логистические связи на освобожденных территориях налаживаем благодаря временным объездным путям и переправам. Они не только обеспечивают доставку грузов в пострадавшие уголки страны, но и помогают налаживать и восстанавливать жизнедеятельность населенных пунктов, освобожденных от российской оккупации", – подчеркнул Кубраков.

Экономическая правда