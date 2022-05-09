Все разделы
Укр / Рус

WOG увеличила отпуск топлива клиентам с картой лояльности

Понедельник, 9 мая 2022, 12:56 - Cергей Мельник

Сеть автозаправочных станций WOG заявила об увеличении отпуска топлива частным клиентам, имеющим карту лояльности PRIDE, до 20 литров в сутки.

Об этом сообщает пресс-служба сети.

"Система PRIDE будет контролировать лимит автоматически. Этот шаг позволит обеспечить эффективную работу служб критической инфраструктуры, а клиентам АЗК WOG позволит заправиться достаточным количеством топлива, чтобы добраться до пункта назначения или до следующего АЗК для дозаправки", – говорится в сообщении.

В то же время клиенты сети отмечают, что на ряде заправок сети бензина в наличии нет, наблюдаются длинные очереди.

Ограничение на заправку на АЗК WOG было введено с 29 апреля и ограничивалось 10 литрами в сутки для частных клиентов при наличии карты лояльности.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

WOG АЗС бензин
Материалы по теме
Сети АЗС OKKO и WOG также возобновили продаж премиального топлива 18 мая 2021, 16:20
Последствия регуляции: WOG и ОККО прекращают реализацию премиального топлива 16 мая 2021, 10:00
Фирташ отсудил у WOG 600 миллионов 14 июля 2020, 10:10
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте