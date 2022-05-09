WOG увеличила отпуск топлива клиентам с картой лояльности

Сеть автозаправочных станций WOG заявила об увеличении отпуска топлива частным клиентам, имеющим карту лояльности PRIDE, до 20 литров в сутки.

Об этом сообщает пресс-служба сети.

"Система PRIDE будет контролировать лимит автоматически. Этот шаг позволит обеспечить эффективную работу служб критической инфраструктуры, а клиентам АЗК WOG позволит заправиться достаточным количеством топлива, чтобы добраться до пункта назначения или до следующего АЗК для дозаправки", – говорится в сообщении.

В то же время клиенты сети отмечают, что на ряде заправок сети бензина в наличии нет, наблюдаются длинные очереди.

Ограничение на заправку на АЗК WOG было введено с 29 апреля и ограничивалось 10 литрами в сутки для частных клиентов при наличии карты лояльности.

Экономическая правда