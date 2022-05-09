В Украине растет производство сухого молока

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Переработчики молока вынуждены его сушить, производя масло, в условиях понижения спроса на готовые молочные продукты.

Об этом пишет Инфоагро.

Производство сухого молока растет, а реализация снижается, что приводит к понижению цен.

"В марте сухое молоко заметно подорожало, потому что существовала возможность продавать его по программе госзаказа по высокой цене. Сейчас этот канал практически не работает", – сообщает издание.

Потребление сухого молока промышленностью также пока ограничено, хотя уже растет после возобновления деятельности ряда кондитерских фабрик.

Также начинается сезон мороженого, и его производители активнее стали закупать сырье, в том числе сухое молоко. Это может сдержать темп дальнейшего ценового падения.

"Настоящим выходом из ситуации может быть только экспорт, который сейчас является большой проблемой. Обещанные альтернативные (не через наши морские порты) логистические маршруты еще нормально не заработали", – говорится в материале.