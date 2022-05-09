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В Укрпочте рассказали, в каких регионах 9 мая отделения не будут работать

Понедельник, 9 мая 2022, 11:20 - Алексей Павлыш

В Укрпочте заявили, что 9 мая из-за возможных провокаций отделения Сумщины, Херсонщины, Донетчины, Николаевщины не будут работать.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Также через долгий комендантский час не будут работать отделения Запорожской области и Одесской области.

 

"Во всех других регионах ситуация без изменений. Однако просим ответственно отнестись к воздушным тревогам и обязательно проверять актуальный график ближайшего отделения перед его посещением", - говорится в сообщении.

Экономическая правда

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Укрпочта
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